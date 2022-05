Afacerile Trencadis au crescut usor in 2021, la aproape 100 milioane lei. Profitul net a coborat cu o treime

Trencadis Corp Baia Mare, companie de tehnologie specializata in dezvoltarea si implementarea de solutii software, a raportat pentru anul trecut afaceri de 99,9 milioane de lei, in crestere cu 0,6% fata de 2020, in timp ce profitul net a scazut cu 34%, la 1,99 milioane de lei.Numarul mediu de salariati a crescut cu 51% in 2021, de la 73 la 110 persoane.Datoriile totalizeaza 80,34 milioane de lei, de la 77,94 milioane de lei in 2020.Creantele au sporit usor in cursul anului 2021, atingand 69, ... citeste toata stirea