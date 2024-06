AFP: Halla Tomasdottir a fost aleasa in functia de presedinte al Islandei

Femeia de afaceri Halla Tomasdottir va deveni urmatorul presedinte al Islandei, potrivit rezultatelor oficiale ale alegerilor, dupa ce a invins-o pe Katrin Jakobsdottir, fost premier, relateaza AFP.Jakobsdottir, in varsta de 48 de ani, si-a recunoscut infrangerea duminica dimineata, felicitand-o pe Tomasdottir, in varsta de 55 de ani.Fondatoare a Audur Capital, o companie de investitii infiintata in 2007 pentru a promova valorile feminine in sectorul financiar, Tomasdottir este director ... citește toată știrea