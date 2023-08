In luna iulie au fost vandute, in intreaga tara, 50.731 de imobile, cu 6.312 mai multe fata de luna iunie. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul tranzactiilor in luna iulie este cu 6.579 mai mic fata de perioada similara a anului 2022.Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in iulie 2023, in Bucuresti - 8.921, Ilfov - 3.401 si Timis - 2.454.Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Olt - 91, Caras-Severin - 307 si ... citeste toata stirea