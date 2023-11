Guvernul a adoptat miercuri Strategia pe termen lung a Romaniei pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, avand ca obiectiv o Romanie neutra din punct de vedere climatic pana in anul 2050, transmite agerpres.ro.Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a precizat ca in mai putin de doua saptamani va fi transmisa Comisiei Europene aceasta strategie, iar in acest fel procedura de infringement va fi inchisa, conform sursei mentionate. El a reamintit, in cadrul unei conferinte de presa ... citeste toata stirea