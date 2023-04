Agricover Credit IFN, divizia de finantare a grupului Agricover, controlat de omul de afaceri iranian Jabbar Kanani, unul dintre principalii jucatori pe piata locala agricola, a contractat doua credite, in suma totala de 20 milioane de euro, de la The European Fund for Southeast Europe (EFSE). Banii vor fi utilizati pentru finantarea activitatii de creditare.Creditele, in suma de 10 milioane de euro fiecare, vor fi rambursate pana la 31 martie 2030, respectiv pana la 30 iunie 2030.CITESTE SI ... citeste toata stirea