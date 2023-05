Agricover Credit IFN, divizia de finantare a grupului Agricover, controlat de omul de afaceri iranian Jabbar Kanani, unul dintre principalii jucatori pe piata locala agricola, a contractat doua credite, in suma totala de 20 milioane de euro, de la The European Fund for Southeast Europe (EFSE). Banii vor fi utilizati pentru finantarea activitatii de creditare.Operatiunea a fost anuntata anterior de Profit.ro.Creditele, in suma de 10 milioane de euro fiecare, vor fi rambursate pana la 31 martie ... citeste toata stirea