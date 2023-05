Agricover Credit IFN, divizia de finantare a grupului Agricover, controlat de omul de afaceri iranian Jabbar Kanani, unul dintre principalii jucatori pe piata locala agricola, a contractat un credit de 45 milioane de lei de la Fondul European de Investitii (FEI).Recent, compania a contractat doua credite, in suma totala de 20 milioane de euro, de la The European Fund for Southeast Europe (EFSE). Mai multe detalii AICI.CITESTE SI Producatorii agricoli care cultiva usturoi primesc ajutor de ... citeste toata stirea