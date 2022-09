ALATURI DE ADR SI POSTA ROMANAMinisterul Cercetarii va lansa, in octombrie, caravana digitalizarii

Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii va lansa, la data de 1 octombrie, o caravana a digitalizarii care va privi in special comunitatile mici, a anuntat, ieri, ministrul de resort, Sebastian Burduja, mentionand ca aceasta se va derula alaturi de Autoritatea Pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) si Posta Romana.Domnia sa a declarat, la evenimentul Smart Transformation Forum, organizat de The Diplomat-Bucharest: "In cadrul acestei caravane vom merge la nivel local, mai ales in ... citeste toata stirea