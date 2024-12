Alegeri 2024. Parchetul General cere DIICOT sa ancheteze situatia de la alegerile prezidentiale in care serviciile secrete spun ca implicarea Rusiei a fost masiva

a(Trade Mark)Presedintele Klaus Iohannis a declasificat informarile prezentate de Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Ministerul Afacerilor Interne in cadrul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii din data de 28 noiembrie 2024 a(Trade Mark)Din informarile aflate in actele desecretizate reiese ca Rusia s-a implicat masiv in alegerile din Romania.Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a sesizat din oficiu in baza indiciilor care releva ... citește toată știrea