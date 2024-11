Alegeri 2024. Se grupeaza liniile pentru alegerile parlamentare si turul al doilea prezidential: Elena Lasconi, USR - Ilie Bolojan, PNL

a(Trade Mark)Rasturnarea de situatie de la vot in raport cu sondajele de opinie deschide calea unui tandem in care Elena Lasconi ar putea ajunge presedintele Romaniei, iar Ilie Bolojan, care a preluat conducerea Partidului National Liberal, ar putea sa preia functia de premier al Romaniei a(Trade Mark)Cheia este insa la votul de duminica, la alegerile parlamentare, pentru ca orice guvern, fie si sustinut de presedinte, are nevoie de majoritate parlamentara ca sa poata guverna.De altfel, ... citește toată știrea