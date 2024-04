Alegeri Croatia: Conservatorii de la putere castiga alegerile parlamentarele, dar fara a avea o majoritate nu pot forma un guvern

Partidul conservator aflat la putere in Croatia a obtinut cele mai multe locuri in alegerile parlamentare, dar nu suficiente pentru a forma un guvern, scrie The Guardian. Uniunea Democrata Croata (HDZ) a actualului premier, Andrej Plenkovic, a obtinut 60 din 151 de mandate.Rezultatele din peste 90% din sectiile de votare configureaza faptul ca partidul conservator, aflat la putere, a castigat un nou mandat. ,,Pentru a treia oara consecutiv, HDZ a castigat in mod convingator alegerile ... citește toată știrea