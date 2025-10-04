Editeaza

Alegeri cruciale in Cehia: Andrej Babis, care are in Romania afaceri de peste 200 mil. euro, este din nou principalul favorit si ar putea reveni din nou la putere. Daca va castiga, el promite ca nationalizeaza producatorul de energie CEZ

Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 05:38
Cehia voteaza in zilele de 3 si 4 octombrie la alegerile parlamentare, scrutinul fiind unul cu miza uriasa, pentru ca rezultatele ar putea indeparta tara de calea pro-europeana. Dupa o campanie electorala sustinuta inclusiv de discursuri antisistem promovate masiv pe TikTok, situatie prin care a trecut si Romania inainte de alegerile de acum cateva luni, toate privirile vor fi pe rezultatele anuntate sambata de Praga.
