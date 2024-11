Alegeri parlamentare: extrema dreapta in ascensiune, partidele pro-europene se repliaza

Alegerile parlamentare ce au loc duminica, 1 decembrie, sunt cele mai tensionate din 1990 incoace, prin prisma ascensiunii fortelor politice de extrema dreapta, apropiate Rusiei, anti-europene si anti-NATO, si a replierii partidelor pro-europene in urma rezultatului din turul I al alegerilor prezidentiale, scrutin ce a avut in 24 noiembrie si in care pe primul loc s-a situat cu 22,4% din voturi candidatul independent Calin Georgescu, care s-a pronuntat a fi drept anti-sistem si care va avea in ... citește toată știrea