Alegeri pentru Congres: Americanii sunt chemati sa isi desemneze reprezentantii la nivel local si statal. Culoarea politica a Congresului este decisiva pentru succesul noului presedinte

UPDATE 05:02: In Utah, Montana si Nevada, stat-cheie in alegerile prezidentiale, s-au inchis sectiile de votare.UPDATE 04:56:Sarah McBride, membra a Partidului Democrat, devine senatoare de Delaware, prima senatoare transgender din istoria SUA.Republicanul Addison McDowell castiga un loc in senat, urmand sa reprezinte statul North Carolina.Blunt Rochester castiga un loc in senat unde va reprezenta Delaware, fiind totodata prima femeie de culoare din istorie.Republicanul Kevin Cramer ... citește toată știrea