Alegeri prezidentiale: BEC a inregistrat 12 candidati

Biroul Electoral Central a admis inscrierea a 12 candidati in cursa pentru alegerile prezidentiale din acest an. Desi lista este oficiala, ea ramane provizorie pana pe 20 martie, cand Curtea Constitutionala a Romaniei va analiza eventualele contestatii si va decide definitiv cine va intra in competitia finala pentru functia suprema in stat.Candidatul sustinut de alianta PNL-PSD-UDMR este Crin Antonescu, fost lider liberal ce revine in prim-planul politic dupa o lunga perioada de absenta, ceea ... citește toată știrea