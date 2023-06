Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben si portocaliu de ploi torentiale. Alerta Cod portocaliu va fi in vigoare in 12 judete.Atentionarea Cod galben va fi in vigoare de vineri de la ora 10.00 pana sambata la ora 10.00.Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si nord-vestul Moldovei. Aceasta se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice si izolat grindina, ... citeste toata stirea