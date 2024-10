Alerta de securitate emisa de Ambasada SUA in Romania: amenintari care ar putea viza o sinagoga, un templu sau o moschee / Reactiile MAI si SRI

Ambasada Statelor Unite la Bucuresti a emis vineri o alerta de securitate in legatura cu posibile amenintari indreptate impotriva unor institutii religioase din Romania.Potrivit informarii oficiale, amenintarile ar putea viza sinagogi, temple sau moschei, in intervalul vineri-duminica. De asemenea, cetatenii sunt sfatuiti sa fie atenti.Ambasada nu a oferit detalii suplimentare despre natura amenintarilor, dar a insistat ca este nevoie de masuri preventive in acest sens. Autoritatile romane nu ... citește toată știrea