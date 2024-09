Alexandra Sica, TeraPlast: Ne uitam si in Romania, dar si la nivel regional in activitatea noastra de dezvoltare. In prezent ne uitam la o potentiala tinta din Romania si la mai multe din strainatate

Activitatea de dezvoltare prin M&A a companiei Teraplast are loc atat in Romania, cat si la nivel regional. In prezent, compania se uita la o potentiala tinta din Romania si la mai multe din strainatate, sustine Alexandra Sica, IR & sustainability manager in cadrul TeraPlast."In momentul de fata piata e destul de favorabila, in sensul in care este bine sa fii atent ca atunci cand apare oportunitatea sa poti sa poti sa o fructifici. Nu ne uitam doar in Romania, ne uitam si in Romania, dar si in ... citește toată știrea