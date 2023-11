"Cel mai mare vis al meu este sa fim prezenti cu produsele Alexandrion Group in fiecare tara din lume si stiu ca il voi realiza. Deja ne vindem produsele noastre in mai mult de 50 de tari."Aceasta a fost a treia propozitie spusa de dr. Nawaf Salameh, un antreprenor roman de origine siriana venit pentru studii de medicina in Romania in anii '80, in discursul sau rostit saptamana trecuta la Tokio, la receptia prin care Alexandrion Group a introdus in Japonia portofoliul premium de bauturi ... citeste toata stirea