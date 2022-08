ALEXANDRU MURARU (PNL):"Am sesizat oficial astazi CNCD cu privire la discursul rasist sustinut de catre Viktor Orban, la Baile Tusnad"

Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a anuntat ca a sesizat astazi CNCD cu privire la discursul rasist sustinut la Tusnad de premierul ungar Viktor Orban, totodata lider al FIDESZ, noteaza News.ro."Am sesizat CNCD cu privire la discursul rasist sustinut de catre domnul Viktor Orban, presedintele FIDESZ, la Baile Tusnad, in Romania, in data de 23.06.2022. In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, am transmis catre ... citeste toata stirea