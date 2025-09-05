Editeaza

Alexandru Nazare, acuzat de legaturi cu firme inactive: "Nu sunt santajabil, nu am nimic de ascuns"

Sursa: Bursa
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 05:41
Ministrul Finantelor Publice, Anexandru Nazare, acuzat ca este actionar la doua firme care au fost declarate inactive de ANAF, una avand datorii, a transmis o reactie in care afirma ca nu este santajabil si nu are nimic de ascuns. In plus, ministrul apreciaza ca ANAF a inceput sa-si faca treaba, deranjand "sfere de influenta".
Nazare acuza ca informatiile induc intentionat in eroare opinia publica, el neavand implicare directa in deciziile si actiunile firmelor. Una dintre ele a fost declarata ...citește toată știrea

