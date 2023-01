ALEXANDRU RAFILA:"A fost confirmat cu flurona un bebelus de cinci luni"

Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a afirmat ca, in urma testelor rapide, a fost confirmat cu infectie simultana cu gripa si cu SARS- CoV-2 un bebelus de cinci luni, iar probele prelevate de la el s-au transmis la Centrul Regional de Sanatate Publica la Iasi, in vederea confirmarii, subliniind ca problema nu e poliinfectia, ci modul in care va evolua, informeaza news.ro."A fost confirmat (n.r. - cu flurona, infectarea simultana cu virusurile gripal si SARS-CoV- 2) un bebelus de cinci luni, ... citeste toata stirea