ALEXANDRU RAFILA:"Avem toleranta zero pentru luare de mita"

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca are "toleranta zero" fata de cazurile in care medici primesc mita sau alte foloase necuvenite de la pacienti, el referindu-se la cazul sefei Sectiei de Oncologie de la Spitalul Judetean Suceava, informeaza news.ro.Rafila este de parere ca aceasta mentalitate prin care pacientul isi arata recunostinta fata de medic se schimba odata cu noile generatii.Alexandru Rafila a declarat, vineri seara, la Digi24, ca veniturile medicilor au fost marite ... citeste toata stirea