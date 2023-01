ALEXANDRU RAFILA, MINISTRUL SANATATII:"Suntem in stare de alerta epidemica"

Cazurile de viroze respiratorii si de gripa inregistrate in ultimele trei saptamani depasesc cu peste 20% media multianuala, fapt care l-a determinat, ieri, pe ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila sa decida emiterea unei instructiuni privind instituirea unei stari de alerta epidemica."Nu dorim sa introducem restrictii, ci sa facem populatia partener in luarea celor mai bune decizii pentru a tine sub control un fenomen natural, gripa sezoniera. Numarul de cazuri actuale depaseste cu peste 20% ... citeste toata stirea