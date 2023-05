Romania nu are neaparat un deficit de medici in Romania la ora actuala, pentru ca numarul de medici e apropiat de media Uniunii Europene, ci are un deficit de medici zonal, spune Ministerul Sanatatii, Alexandru Rafila."Nu avem neaparat un deficit de medici in Romania la ora actuala, pentru ca numarul de medici in Romania este apropiat de media Uniunii Europene. Noi avem un deficit de medici zonal. Este o distributie neuniforma. In Bucuresti avem opt medici la o mie de locuitori, la nivel ... citeste toata stirea