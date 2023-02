Alexandru Rafila, vizita oficiala in Spania

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care in ultimele doua zile a facut o vizita de lucru in Spania, a precizat ca a avut o intalnire cu omologul sau spaniol, a vizitat o intreprindere farmaceutica si a avut o serie de intalniri cu reprezentanti ai industriei farmaceutice, dar si cu medici, cercetatori si asistenti medicali romani care lucreaza in Spania, informeaza News.ro.Intr-o declaratie facuta la finalul vizitei in Spania, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca a discutat ... citeste toata stirea