Alexandru Stanean, CEO al TeraPlast: Ne uitam la achizitii in Europa Centrala si de Est. Cel putin doua proiecte sunt avansate si sa avem sanse sa facem deal-urile anul acesta. Vom face o majorare de capital

TeraPlast Bistrita (simbol bursier TRP), companie listata de 16 ani pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti si controlata majoritar de Dorel Goia, vrea sa faca o majorare de capital pentru a se extinde in afara Romaniei prin achizitii, iar in 2024 ar putea fi incheiate doua tranzactii."Ne uitam la achizitii in Europa Centrala si de Est, care trebuie privita compact. Pentru a avea o masa critica trebuie sa te uiti la un calup de tari. Vrem sa crestem capitalul social si am convocat ... citește toată știrea