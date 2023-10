Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat vineri, la Timisoara, ca proiectul modificat al Legii pensiilor speciale va intra in dezbatere luni, cand este programata si votarea lui, relateaza Agerpres."Calendarul gandit, daca reusim sa-l si implementam, este urmatorul: am dat termen la comisii ca pana luni la ora 12,00 sa elaboreze raportul, la ora 14,00, cand incepe sedinta de plen, sa dezbatem proiectul. Am convocat si o sesiune de vot speciala pentru acest ... citeste toata stirea