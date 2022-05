Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring and Prevention, ING: Educatia utilizatorilor este foarte importanta in cazul atacurilor informatice

Educatia utilizatorilor este foarte importanta in cazul atacurilor informatice, afirma Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring and Prevention in cadrul ING."Cred ca este important sa intelegem ca daca as fi in postura unui antreprenor, sunt doua categorii de lucruri pe care ar trebui sa le fac din acest punct de vedere: lucruri care tin de perspectiva unui profesionist si lucruri pe care pot sa le fac de unul singur. Pentru categoria de facut de unul singur ar fi urmatoarele: educatie, care ... citeste toata stirea