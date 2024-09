Alin Burcea, CEO Paralela45 / presedinte Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism: Qvo vadis, turismul romanesc? Ce se intampla cu noi? De ce nu putem sa avansam in industria mondiala a turismului?

De 35 de ani vorbim despre sosirile de turisti straini in Romania! Da, vorbim, ca de facut... mai putin si rezultatele apar mai greu.In anul 2019, am avut circa 2,6 milioane de turisti straini, adica aproximativ 20% din numarul total de innoptari, iar in 2023 am "crescut" la doua milioane de turisti straini, adica 15% din numarul de innoptari.De 10 ani ne invartim pe la doua milioane de turisti straini, de pe urma carora am incasat 2,78 miliarde de euro in 2021, 4,55 miliarde de euro in 2022 ... citește toată știrea