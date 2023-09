Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu a anuntat duminica, la B1, ca va avea o intalnire bilaterala in luna septembrie cu ministrul italian al justitiei, pe tema fugarilor dar si al medierii, relateaza news.ro.Ea a aratat ca de la inceputul anului 2023 pana la inceputul lunii august sunt aproape 600 de fugari adusi inapoi in tara, 77 din Italia. Despre conditiile de detentie, ministrul a aratat ca de 32 de ani in Romania niciun guvern nu a reusit sa construiasca niciun penitenciar nou, construim ... citeste toata stirea