Alina Gorghiu: Conducerea sub influenta drogurilor este un pericol major si trebuie descurajata, nu justificata

Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat, marti, in cadrul dezbaterii din Senat "Droguri. Toleranta zero", ca soferii care se urca la volan sub influenta drogurilor sau a altor substante reprezinta un pericol atat pentru ceilalti participanti la trafic, cat si pentru propria persoana, subliniind ca acest fenomen trebuie descurajat, nu justificat, transmite news.ro."Am initiat acest proiect de lege alaturi de alti colegi, pornind de la o realitate clara: singura arma de protectie a societatii ... citește toată știrea