Ministrul Justitiei, vicepresedintele PNL Alina Gorghiu, a declarat vineri ca in 2024, PNL va obtine un rezultat bun si ma refer mai ales la alegerile prezidentiale, pentru ca Romania are nevoie de o solutie liberala la presedintie, ea precizand ca orice alta solutie este un semn de intrebare pentru echilibrul scenei politice, relateaza News.ro."In 2024, Partidul National Liberal va obtine un rezultat bun si ma refer mai ales la alegerile prezidentiale, pentru ca Romania are nevoie de o ... citeste toata stirea