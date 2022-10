ALINA GORGHIU:"Se analizeaza toate aspectele care tin de buget pentru a asigura cresterea pensiei cu rata inflatiei"

Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu a declarat vineri la Antena 3 ca se analizeaza toate aspectele care tin de buget pentru a asigura cresterea pensiei cu rata inflatiei, informeaza news.ro.Despre modul in care s-a comunicat pe acest subiect in coalitie, ea a precizat ca poate "am gresit unii sau altii aruncand in permanenta procente", pentru ca pensionarii au nevoie de lucruri certe, insa a tinut sa mentioneze ca 1 ianuarie va insemna, in fapt, majorarea pensiilor si ca ... citeste toata stirea