Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, afirma ca actiunile desfasurate marti de Politia Romana si DIICOT in dosare de trafic de droguri inseamna "zile foarte, foarte grele pentru toti cei implicati" in astfel de infractiuni, potrivit News.ro."Statul roman va asigura resursele necesare - umane, financiare, tehnice - pentru a castiga razboiul impotriva drogurilor", subliniaza ea."Au venit zile foarte, foarte grele pentru toti cei implicati in traficul de droguri", a afirmat Alina Gorghiu, marti, ... citeste toata stirea