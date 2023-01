Alsin lanseaza First Estates Pipera, primul proiect rezidential din Romania care promite incalzire gratuita

Dezvoltatorul cu capital autohton Alsin Management va investi peste 40 milioane de euro in dezvoltarea First Estates Pipera, primul proiect rezidential din Romania care va oferi incalzire gratuita tuturor locatarilor sai.Proiectul va reuni 464 de apartamente in patru corpuri de cladire si peste 500 de locuri de parcare. Prima faza, aflata deja in constructie, include 232 de studiouri duble si apartamente cu doua, trei si patru camere si va fi livrata in aprilie 2024.First Estates Pipera este ... citeste toata stirea