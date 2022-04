Amanarea ratelor bancare - scoasa, pentru moment, din pachetul de masuri pentru sprijinul populatiei si economiei

ActualizareNicolae Ciuca a fost intrebat ce s-a intamplat cu amanarea ratelor bancare, fiind o masura cu urma sa fie adoptata in acest pachet."Este o masura pe care am discutat-o cu ministrul de Finante. In acest moment, datele pe care le-am analizat ne-au dus catre aceasta decizie la nivelul coalitiei, sa continuam sa analizam sa vedem cat de benefic este pentru populatie si mediul de afaceri. Este o amanare a deciziei", a raspuns acesta.Adrian Caciu a precizat ca "masura a ramas in ... citeste toata stirea