Amazon isi inchide departamentul de Machine Learning din Romania: 400 de angajati, afectati de restructurare

Amazon inchide departamentul de Machine Learning pe care il are in Romania, decizie care va afecta 400 de angajati, conform consultantului de marketing, management si business Doru Supeala. Acesta citeaza un comunicat oficial al companiei, confirmand restructurarea unuia dintre cele mai importante centre de inovatie tehnologica ale gigantului american din tara."Dupa o analiza atenta, am anuntat ca analizam optiunea de a inchide operatiunile AGI Data Services din Romania. Am notificat deja ... citește toată știrea