Ambasada Italiei organizeaza prima editie a Italian Integrity Business Day

Ambasada Italiei si Camera Deputatilor din Romania organizeaza marti 12 aprilie un eveniment in care se va discuta despre importanta integritatii in mediul de business."Dorim sa prezentam cele mai bune practici si experienta concreta a modelelor organizationale de prevenire a coruptiei implementate de companiile noastre. Unul din obiectivele misiunii mele in Romania este acela de a oferi un model durabil de afaceri", spune ambasadorul Italiei in Romania Alfredo Durante Mangoni.Ambasadorul ... citeste toata stirea