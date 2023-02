Ambasadoarea agreata a SUA la Bucuresti - primita de ministrul Aurescu

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit-o, astazi, pe ambasadoarea agreata a Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Ann Kavalec, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, la scurt timp dupa sosirea acesteia in tara noastra, transmite MAE, conform Agerpres.Ministrul Aurescu si ambasadoarea Kavalec au discutat prioritatile care trebuie urmarite in relatia bilaterala, care urmeaza sa fie aprofundate cu ocazia urmatoarei runde a Dialogului Strategic Romania - ... citeste toata stirea