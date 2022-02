Ambasadorul Andrei Muraru: Romania are nevoie de o prezenta permanenta a militarilor americani. Avem o istorie indelungata si traumatizanta in ceea ce priveste agresiunea rusa

Ambasadorul roman in SUA Andrei Muraru a afirmat ca Romania are nevoie de o prezenta permanenta a militarilor americani, argumentand ca tara are o "istorie indelungata si traumatizanta" in ceea ce priveste agresiunea rusa, conform Washington Post."Ceea ce avem nevoie este o prezenta permanenta a militarilor americani", a declarat Muraru intr-un interviu citat de Washington Post, el subliniind totodata ca flancul sud-estic al NATO trebuie intarit."Aceasta este ceea ce ne trebuie - o prezenta ... citeste toata stirea