ANAF a sesizat Parchetul in cazul unei retele transfrontaliere de evaziune si spalare de bani "Cazul RICHRBT". Prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de 6 mil. de lei din neplata TVA-ului si a impozitului pe profit

Agen
t
ia Na
t
ional
a
de Administrare Fiscal
a
(A.N.A.F.) a sesizat Parchetul
i
n cazul unei re
t
ele transfrontaliere de evaziune
s
i sp
a
lare de bani
"
Cazul RICHRBT
"
.
Dosarul in care este vizat un grup de 17 firme implicate in multiple ac
t
iuni de evaziune fiscal
a
, sp
a
lare de bani, fals, uz de fals
s
i constituire de grup infrac
t
ional organizat a ajuns pe masa procurorilor. Din punct de vedere fiscal, prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de aproape 6 milioane de lei, ...citește toată știrea

