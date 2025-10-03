Editeaza

ANAF va publica "lista alba" in aceasta luna. Verificati daca lucrati la o companie fara datorii

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 10:36
ANAF va publica, trimestrial, lista contribuabililor, persoane juridice, care au declarat si au achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu au obligatii restante. Astfel, pana la sfarsitul lunii octombrie ANAF va publica "lista alba" a contribuabililor corecti pentru al treilea trimestru al anului 2025.
Aceasta obligatie, survine ca urmare a publicarii in 2022 a Ordinului ANAF 1.923/2022 - Procedura din 1 noiembrie 2022 de publicare a listei contribuabililor care nu ...citește toată știrea

