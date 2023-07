ANAF va publica "lista rusinii" in aceasta luna. Verificati daca lucrati la o companie cu datoriiAgentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va publica in aceasta luna lista cu datornicii care nu si-au platit obligatiile fiscale in T2 2023, conform legislatiei in vigoare.In "lista rusinii" sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in T2 2023. "Lista rusinii" este reglementata de Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 558/2016 privind Procedura de ... citeste toata stirea