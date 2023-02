Analistii se asteapta ca BNR sa mentina maine rata cheie. Perioada de respiro pentru cei cu credite

Economistii din banci cred ca Banca Nationala a Romaniei va mentine nemodificata rata de politica monetara la 7% in sedinta de joi, 9 februarie, nivel care ar putea fi mentinut pe parcursul intregului an, desi inflatia este in continuare ridicata si va ramane mult peste tinta. Politica recenta a BNR e motiv de bucurie pentru debitori: pe fondul unui excedent record de lichiditate, cotatiile ROBOR au continuat sa scada de la inceputul anului, in timp ce media de dobanda la tranzactiile ... citeste toata stirea