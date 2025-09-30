Editeaza

Analiza McKinsey: Inteligenta artificiala generativa ar putea automatiza pana la 60% din munca din administratia publica din Romania. Statul ar putea castiga un miliard de euro pe an

Sursa: Ziarul Financiar
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 19:36
12 citiri
Inteligenta artificiala generativa (GenAI) ar putea fi utilizata pentru a automatiza un procent urias din sarcinile administrative din institutiile publice din Romania - pana la 60% - de doua ori mai mult decat ar fi fost posibil cu tehnologiile mai vechi, astfel ca intr-un an de zile castigurile de productivitate s-ar putea ridica la un miliard de euro, conform unei noi analize McKinsey, cu titlul "Potentialul transformator al AI in sectorul public din Romania". Conform analizei adoptarea pe ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Viata in Romania a fotbalistului aflat la 11.000 de kilometri distanta de casa: "Mie asta imi place cel mai mult aici. Imi da siguranta"
Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 21 septembrie 2024, 09:19 / Actualizat sambata, 21 ...
Nicolae Stanciu a revenit! Nota primita
Genoa a invins-o acasa, scor 3-1, pe Empoli, si s-a calificat in optimile Coppa ...
Donald Trump va participa la reuniunea liderilor militari convocata de seful Pentagonului
Presedintele Donald Trump a declarat duminica pentru Reuters ca va participa la o reuniune ...
ActualitateBusinessSportLife Show