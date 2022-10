ANALIZA Profitabilitatea asiguratorilor, in crestere, cu toate ca rata combinata a daunei este supraunitara. Pe RCA si CASCO, niciun asigurator nu a obtinut profit Cei mai mari castigatori si pierzatorii

Piata locala de asigurari a consemnat anul trecut un castig net de 343,5 milioane de lei, de la un rezultat net pozitiv de 61,4 milioane de lei in 2020, conform datelor analizate de Profit.ro. In intervalul 2006 - 2015, industria de profil a fost pe minus in fiecare an si a cumulat pierderi de peste 3 miliarde de lei, cu un varf de 1,15 miliarde de lei in 2013. Rezultatul net al industriei (diferenta dintre suma profiturilor si suma pierderilor) a revenit pe plus in 2016 si s-a mentinut pozitiv ... citeste toata stirea