Analiza Sondaj Prezidentiale - Cine ar intra in Turul 2

Cercetarea sociologica independenta efectuata de Asociatia Noi, Cetatenii arata ca, daca alegerile s-ar desfasura acum, in oricare din scenariile de candidaturi testate, Nicusor Dan s-ar clasa cel mai bine dintre candidatii pro-occidentali.Totodata, din datele obtinute reiese ca George Simion, ca posibil inlocuitor al lui Calin Georgescu (in caz ca acesta nu va putea candida), ar putea prelua cca. 95% din voturile acestuia si ar intra fara probleme in Turul 2. In vreme ce, daca ar candida in ... citește toată știrea