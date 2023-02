ANALIZA THE ECONOMISTSuntem ultimii din UE la indicele democratiei

Romania, cu un scor de 6,45, este pe ultimul loc in Uniunea Europeana si pe imparte cu Muntenegru locul 61 la nivel global in privinta democratiei, potrivit indexului anual al democratiilor intocmit de grupul britanic The Economist, un clasament anual ce ia in calcul cinci criterii si care ierarhizeaza anul acesta 167 de tari."Scorul mediu global al indicelui a stagnat in 2022. In ciuda asteptarilor privind o revenire dupa ridicarea restrictiilor legate de pandemie, scorul mediu la nivel ... citeste toata stirea