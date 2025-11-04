Editeaza

Anca Alexandrescu a fost prezenta la sedinta AUR

Sursa: Bursa
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 05:41
Conducerea AUR s-a reunit luni seara, la ora 19:00, in Parlament, pentru a decide prin vot pe cine va sustine la alegerile pentru Primaria Capitalei din 7 decembrie, potrivit HotNews.ro. Anca Alexandrescu, considerata principala favorita, a ajuns la Palatul Parlamentului cu aproximativ o ora inainte de inceperea sedintei.
"Voi vorbi dupa, la conferinta de presa", a declarat Anca Alexandrescu la sosire, evitand alte comentarii.
